Sea Breeze-2019: Росія знову пробувала провокувати есмінець США

Після анексії Кримського півострову Росією, коли більшість флоту забрав агресор, Військово-морські сили України змушені були відбудовувати знову. За останні 5 років, за допомогою партнерів кількість кораблів почала збільшуватися. В минулому році Сполучені штати Америки безкоштовно передали кораблі типу Айленд Україні, а невдовзі з’являться ще 2 катери.

Американський есмінець Карні – основна одиниця американського флоту та НАТО. За останній рік він уже вп’яте заходить у Чорноморську акваторію і це знак підтримки України з боку Сполучених Штатів. Корабель обладнаний ракетами Асрок і Стандарт-2, протикорабельною установкою Гарпун, зенітною та артилерійською зброєю. Нині на кораблі несуть службу 300 моряків, з них 60 жінки.

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Коли Карні заходив до Чорного моря, щоби взяти участь військово-морських навчаннях Сі-Бриз, за ним стежив корабель Російського Флоту Смєтлівий. І це не перша витівка агресора. Напередодні північно-східний сусід заблокував один із квадратів акваторії, де мали відбуватися міжнародні маневри.

Часті візити американських фрегатів до кризового Чорного моря – це тверда підтримка української територіальної цілісності та суверенітету, запевняє посол США в Україні.

Український уряд уперше звернувся із запитом до США з приводу придбання військового обладнання за спецпрограмою тамтешнього уряду, а невдовзі вітчизняний флот поповниться двома патрульними кораблями типу Айленд, які американський уряд передав Україні безкоштовно.

Нагадаємо, 1 липня Sea Breeze 2019 стартував у Одесі. Спільні українcько-американські військово-морські навчання триватимуть два тижні.

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