Sea Breeze 2019: у Миколаєві відпрацьовували повітряні маневри

Активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze 2019 розпочалася сьогодні у Миколаєві на аеродромі ЗСУ України. За легендою, в небо до небезпечного району, якому загрожує захоплення іншою країною, піднялися зо два десятки літальних апаратів. Головна задача – забезпечити безпеку військовим шляхом.

Свою майстерність у небі демонстрували броньовані дозвукові штурмовики СУ-25. Одним з перших відпрацьовували висадку рятувальної парашутно-десантної групи, яка мала точно приземлитися в точці, де трапилось лихо. Показовий політ здійснили і гвинтокрили МІ-14, що призначені для пошуку та знищення підводних човнів.

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Також військові продемонстрували підйом та евакуацію рятувальною групою пошкодженого в небезпечній зоні літака. Парні маневри відпрацьовували і військово-транспортні літаки АН-26 та надзвуковий фронтовий бомбардувальник СУ-24. А наприкінці повітряного компоненту в небо піднявся американський патрульний літак Boeing P-8 (Посейдон).

До повітряного компоненту Sea Breeze залучили 13 літаків та 10 гвинтокрилів. Після Миколаєва українсько-американські навчання знову передислоковуються до Одеси і триватимуть до кінця тижня.

До слова, Факти ICTV розповідали про другий день навчань Sea Breeze.

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