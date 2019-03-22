Секрети бізнесу таксистів: хто такі бомбили та хто їх кришує

Своє професійне свято відзначають таксисти. Скільки точно водіїв, які заробляють перевезеннями пасажирів підрахувати нереально. Лише в Києві за неофіційною інформацією їх 50 тисяч.

Більшість не лише без ліцензії, але часто без елементарної культури. Вони найкраще розбираються в політиці та знають, як керувати країно, але при цьому часто не можуть вивчити міста, в якому працюють.

На вокзалі серед таксистів своя жорстка конкуренція за клієнта. Про кришування цього насправді прибуткового бізнесу тут в голос не говорять. Таксисти намагаються триматися групами.

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Стихійних таксистів у народі називають бомбилами.

До слова, 99% перевізників працюють нелегально.

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