Селам на Харківщині з 1 січня загрожує газовий апокаліпсис

Двом десяткам сіл у Вовчанському районі на Харківщині загрожує газовий апокаліпсис – з 1 січня ці населені пункти можуть лишитися без опалення.

Вовчанський район межує з Росією та не підключений до єдиної газотранспортної системі України. Газ райцентр і села отримують через гілку високого тиску з території РФ. У разі припинення транзиту палива з боку Росії з 1 січня 2020 року, припиниться і подача газу у житлові будинки 16 тис. українців.

Із Шебелинки в радянські часи Росія викачала мільярди кубометрів газу, він зігрівав Москву і тодішній Ленінград. Газотранспортну мережу побудували зручною, насамперед, для Кремля. Труби проклали з Шебелинки прямо до російських Курська, Брянська та Бєлгорода. А от український Вовчанськ оминули – котельні району підключили до російського газогону.

Харківські чиновники насторожилися, коли Путін почав будувати Північний потік-2, а по-справжньому злякалися наприкінці цього року, – за місяць до припинення контракту на транспортування російського газу до Європи жовто-блакитною трубою.

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Проект погодили ще два роки тому, але не порозумілися через гроші. Затверджений бюджет у 400 млн Нафтогаз пропонував скоротити вдвічі за рахунок діаметра труби. Але тоді газу на весь район не вистачить, наполягали в області. Сперечалися аж до нинішньої зими. Тепер кинулися терміново рятувати ситуацію.

У багатоповерхівках Вовчанська працює півсотні майстрів – посилюють електромережу. Бо якщо газ відключать, вона не витримає перевантаження.

Садочки, школи та лікарні опалюють невеликі твердопаливні котельні. Міська на 1700 абонентів, поки працює на газі. Але у надзвичайній ситуації готові перейти на альтернативне паливо.

Обласна влада обіцяє забезпечити приватний сектор твердопаливними котлами. Але це небезпечно, вважають у районі. Адже через перевантаження електрика може аварійно вимикатися, а котли – вибухнути.

Ситуація критична. У районі сподіваються – наступного року таки прокладуть українську трубу. Тут підрахували, за роки незалежності жителі сплатили Нафтогазу півмільярда гривень на розвиток газотранспортної мережі. І впевнені, цього вистачить для фінансування їхнього проекту.

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