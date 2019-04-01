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Факти / Відео / Україна

Селфі, компромат і бруд: у КВУ назвали наймасовіші порушення на виборах президента

Гість студії Факти ICTV Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Розповів про  наймасовіші порушення на виборах України 2019.

Далі пряма мова:

Судових позовів не минути?

Це традиційна особливість кожної виборчої кампанії. На щастя, з попередніми кампаніями, на цій багато чого вдасться оминути. Тому що, попри брудну виборчу кампанію, ми мали не поганий і якісний день голосування.

У чому був бруд цієї кампанії?

Бруд був у повідомленнях національної поліції щодо підозр у підкупі, величезна кількість конфліктів, скандалів, виявів компромату. Але у день голосування системних порушень не було.

Найбільш ганебні порушення?

Одна із ключових проблем пов’язана із роботою дільничних виборчих комісій, коли вони ставили позначки вибув навпроти позначки окремих кандидатів, тобто керувались не законом, а на свій розсуд. Таких фактів нарахували три. Голосували також без документів, які посвідчують особу, по студентському квитку.

Також було масово зафіксовано, коли виборці фотографувалися з бюлетенями і розміщали їх у соціальні мережі. Це стосуються також  політиків. У одного з кандидатів на пост президента України, міського голови Житомира, які вчора публічно демонстрували заповненні бюлетені.

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Не потрібно робити експерименти з виборчими бюлетенями. Виборці викреслюють, малюють картинки, ставлять підписи. В таких випадках виборча комісія приймає рішення – цей бюлетень дійсний чи ні.

Чи очікуванні результати екзит-полів?

Для мене було здивування великий рейтинг пана Смешка за результатами екзит-полів. Він може розраховувати на те, щоб його політична партія була присутня у парламенті.

Великий рейтинг Володимира Зеленського – це великі показники недовіри до владних інституцій і до парламенту, і до президента, і до кабінету міністрів. Але все буде залежить в другому турі наскільки Зеленський і Порошенко зможуть оновити свої виборчі кампанії, оновити свої стратегії.

Результати голосування на виборах президента збіглися з Вашими очікуваннями?

Результати

До слова, Березовець розповів, які шанси Зеленського на перемогу у другому турі.

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