Село Заліп’є у Польщі: як доїхати і що подивитися

Через епідемію в Польщі дуже активно пропагують місцевий туризм, заохочують поляків подорожувати своєю країною і відкривати цікаві нові місця. Одним з таких є невеличке село Заліп’є, поблизу Тарнова.

Колись там господині почали прикрашати свої домівки, і тепер їхні оселі – справжній витвір мистецтва. Щоб усе побачити, треба години дві-три. Це звичайне село, а не музей просто неба, та зазвичай люди з радістю покажуть вам свої розмальовані подвір’я.

Немає певного зразка, кожна господиня малює, як підказує їй уява та фантазія. У пані Богуслави малювала мама, вона це робить і її доньки теж фанати цієї справи. Каже, що це і відпочинок, і можливість проявити себе.

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Щороку селяни готуються до конкурсу під назвою Мальована хата. Вперше його провели 1948 року, щоб морально підтримати поляків після Другої світової війни. А з 1965 – традиційно стали проводити щороку.

Через карантинні обмеження а багатьох країнах українці цього року згадали про вітчизняні курорти. Затока, Грибівка на Одещині – зараз на піку популярності.

Є й менш відомі, але нічим не гірші місця, серед таких й курорт Росєйка, що в Татарбунарському районі Одеської області.