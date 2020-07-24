Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Село Заліп’є у Польщі: як доїхати і що подивитися

Через епідемію в Польщі дуже активно пропагують місцевий туризм, заохочують поляків подорожувати своєю країною і відкривати цікаві нові місця. Одним з таких є невеличке село Заліп’є, поблизу Тарнова.

Колись там господині почали прикрашати свої домівки, і тепер їхні оселі – справжній витвір мистецтва. Щоб усе побачити, треба години дві-три. Це звичайне село, а не музей просто неба, та зазвичай люди з радістю покажуть вам свої розмальовані подвір’я.

Немає певного зразка, кожна господиня малює, як підказує їй уява та фантазія. У пані Богуслави малювала мама, вона це робить і її доньки теж фанати цієї справи. Каже, що це і відпочинок, і можливість проявити себе.

Читайте: Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця

Щороку селяни готуються до конкурсу під назвою Мальована хата. Вперше його провели 1948 року, щоб морально підтримати поляків після Другої світової війни. А з 1965 – традиційно стали проводити щороку.

Через карантинні обмеження а багатьох країнах українці цього року згадали про вітчизняні курорти. Затока, Грибівка на Одещині – зараз на піку популярності.

Є й менш відомі, але нічим не гірші місця, серед таких й курорт Росєйка, що в Татарбунарському районі Одеської області.

Теги:

По темі

У Польщі затриманий екс-керівник Укравтодору Славомір Новак
У Польщі затриманий екс-керівник Укравтодору Славомір Новак
Виховувала дворічного сина: що відомо про українку, яку вбили у Польщі
Виховувала дворічного сина: що відомо про українку, яку вбили у Польщі
У Польщі зарізали 26-річну українку
У Польщі зарізали 26-річну українку
Як зміняться відносини України з Польщею під час другого президентства Дуди
Як зміняться відносини України з Польщею під час другого президентства Дуди
51,03% голосів: Дуда вдруге став президентом Польщі
51,03% голосів: Дуда вдруге став президентом Польщі
Вибори президента Польщі: нетверезий українець погрожував підірвати дільницю
Вибори президента Польщі: нетверезий українець погрожував підірвати дільницю
Дуда переміг на виборах президента Польщі
Дуда переміг на виборах президента Польщі
Хто стане новим президентом Польщі – результати екзит-полу
Хто стане новим президентом Польщі – результати екзит-полу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх