Сенатори США в Києві: про що домовилися і з ким зустрілися

Представники Демократичної та Республіканської партій США 2 червня перебувають з робочим візитом у Києві. Збільшення військової допомоги Україні – одна з основних тем переговорів американських сенаторів з президентом Володимиром Зеленським.

Вранці сенатори вшанували загиблих на Донбасі – з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідали меморіал на Михайлівській площі. Після цього зустрілися з президентом України та міністром оборони Андрієм Тараном.

Під час онлайн-екскурсії лінією фронту сенатори слухали людей із зони бойових дій. Розповідь про реальну картину на Сході додасть аргументів щодо необхідності надання зброї Україні. Високі гості запевнили – в плані бюджету США закладена допомога для України. Також вони докладатимуть зусиль, щоб зупинити запуск російського газопроводу Північний потік-2.

– Ми вважаємо, що завершення проекту Північний потік-2 має і серйозні наслідки для України, а також для енергетичної безпеки Європи, адже тоді Росія матиме потужну зброю. Тому ми й надалі будемо шукати шляхи, як вплинути на ситуацію, – заявила сенатор Демократичної партії США Джейн Шахін.

ПДЧ для України

Раніше американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО буде логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

Інший сенатор Роб Портман заявив, що політичні реформи можуть прискорити цей процес.

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