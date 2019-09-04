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Сенатори закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні

Розблокувати військову допомогу Україні та без зволікання виділити $250 млн, передбачених на цей рік.

Лист із таким закликом направила адміністрації президента Дональда Трампа група сенаторів. До неї входять троє демократів і двоє республіканців. Вони наголошують: фінансування – головне для забезпечення життєздатності українських Збройних сил.

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Конгрес США схвалив виділення фінансової військової допомоги нашій державі, але Білий дім грошей поки не надав. Затримку пояснюють так званим переглядом – мовляв, у Трампа хочуть переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна, США і Польща підписали меморандум про енергетичну співпрацю.

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