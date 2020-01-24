Сенсорне керування і ощадний двигун: у Миколаєві модернізували 40-річний тепловоз
Миколаївські ремонтники вперше в країні модернізували старий великий тепловоз. Машину випустили 40 років тому і вона морально застаріла.
Після оновлення за останнім словом техніки, тепер це сучасний локомотив. Подібні роботи виконують лише на підприємствах США і Європи.
Модернізація допоможе оживити на 90% зношений парк вітчизняних тепловозів, – сподіваються інженери-новатори. Адже це вдвічі вигідніше, ніж купувати нові машини.
Подробиці дивіться у сюжеті Олени Горячевої.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Львові розпочали модернізацію радянського танку Т-64.
2020-01-24
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