Середня ціна ТБ-пакету в Україні у 2019 становитиме 70 грн – провайдери

Війна з Росією докорінно змінила український телеефір. Якщо раніше ми купували чимало тамтешніх програм і серіалів у РФ, то нині маємо все робити самі. Нині – оскільки треба набагато більше власних кінозйомок та проектів – треба і більше грошей. Тому відбулося здороження прав на використання телеканалів провайдерами, національні виробники змушені підвищити ціни, а мовники – провайдерам, які в свою чергу піднімають ціну для своїх абонентів.

Українське телекіновиробництво відродилося 2014-го – саме тоді почалась російська агресія, і саме тоді ми відмовились від сусідських серіалів та програм. Це і спровокувало сплеск українського серіального виробництва.

Саме вітчизняні серіали нині на піку популярності. Іноземні часто не сприймають через ментальну різницю.

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Український глядач звик після важкого робочого дня розслабитись біля телеекрану. Тому попит на вітчизняний телепродукт є – зйомки детективів, сіткомів та комедій створюють з нуля цілу індустрію.

Цього року телевізійники збільшили плату за користування авторськими продуктами у ціні телепослуг. Тепер кожній медіа групі, а їх в Україні чотири – абонент сплачує по 3 грн. на місяць. Представники провайдерів прогнозують середню ціну 70 грн. за ТВ-пакет у 2019 році.

Втім, телебачення залишається найдешевшою та найдоступнішою розвагою для Українців з ціною як дві чашки кави.

До слова, здорожчання неминуче: чому підвищили абонплату за ТБ-послуги.

Опубліковано Лютий, 12 в 11:26



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