Шалена підтримка. Мати і донька полонених українських моряків виступили з трибуни ООН

Полоненому Росією моряку Василю Сороці прооперували поранену руку. Досі в нього був сильний біль, але допомоги в СІЗО не надавали. Сороку поранили росіяни, коли обстріляли українські кораблі в Керченській протоці і взяли в полоні 24 наших моряки. Українці називають себе військовополоненими, з ними погоджуються і світові організації, але Росія так не вважає. Нині на Кремль триває міжнародний тиск – з вимогою відпустити українців.

Рідні полонених спеціально приїхали до Америки, аби розказати з трибуни ООН, як російська агресія змінила їхні життя. Посил простий: вони не політики, а прості люди, і вони лише хочуть, аби світ пам’ятав їхні історії, історії 24 захоплених Росією моряків. Що більше про них говорять – безпечніше буде їхнє перебування у російській в’язниці.

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За кожної нагоди у Нью-Йорку Наталія Мокряк, мати полоненого Романа Мокряка, командира судна Бердянськ, і Ольга, донька Андрія Оприска, проводили маленьку акцію – розгортали український прапор і тримали кораблики, кожен з яких символізував полоненого українського моряка. Під кінець їхнього перебування цих корабликів лишилося лише два – інші попросили жінки-учасниці делегацій різних країн світу, аби провести такі ж акції у себе вдома.

Під час їхнього перебування в Нью-Йорку Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй визнало, що заарештовані Росією українські моряки можуть вважатися військовополоненими і перебувають під захистом Женевської конвенції з прав людини. Жінки не втрачають надії, що Росія, яка ставила підпис під цими міжнародними законами, нарешті поважатиме їх. І хлопці будуть на волі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Порошенко звернувся до генсека ООН щодо звільнення українських моряків.

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