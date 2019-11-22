Шаман і духи на передовій: як потойбічні сили допомагають бійцям ООС

На Донбасі за минулу добу бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Били поблизу Невельського, Красногорівки та Водяного. Бойові травми внаслідок обстрілів отримали троє наших військовослужбовців.

У районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського почався демонтаж бліндажів. Знесли вже два укріплення. Триває і розмінування.

Армієць з позивним Шаман шаманить на передовій на стародавньому інструменті і жартома розповідає як гуцульська дримба або шаманський варган допомагає хлопцям у бою.

– Призиваєш духів, даєш їм команду, вони йдуть працювати, потім приходять і говорять, що все в порядку, ворога утихомирили, – розповідає боєць ЗСУ з позивним Шаман.

А втихомирювати є кого. Навпроти армійських позицій стоїть захоплений бойовиками цементний завод, колишні ангари якого окупаційна армія перетворила на укріпрайон.

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Опале листя в листопаді – проблема для армійців на передовій і широкий фронт робіт для ворожих снайперів. Але останні два дні ситуація кардинально змінилась. Проти снайперів працює погода.

Окрім бойовиків, Донбас атакують потужні вітри. Зміна погодних умов ускладнює ситуацію на позиціях. При обстрілі українські армійці гірше чують звідки гатить окупаційна армія. При вітрах точність пострілів зменшується, але збільшуються калібри. Замість снайперів на поле бою виходять ворожі гранатометники та мінометники.

Як тільки вітри на мить вгамовуються, на лінії зіткнення починає діяти особливий порядок вогню.

– У ворога є порядок стрільб – вони починають нас «драконити», виявляють наші вогневі точки і вже б’ють націлено по них, – говорить військовослужбовець ЗСУ з позивним Туман.

Разом із збільшенням калібрів, бойовики повернулись до практики застосування протитанкових ракет. Минулої доби вгатили по оборонцях Шум, про розташування ворожих ПТРК відомо і на околицях окупованої Старомихайлівки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на передовій бійці ООС готуються до зими.

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