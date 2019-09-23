Шаманський похід на Москву. Чому він може виявитися сильнішим за офіційну опозицію

Шамана, який йшов до Москви, виганяти Путіна, затримала російська поліція. Чоловіка примусово направили до психіатричної лікарні. Причому затримували його кілька загонів спецпризначенців з автоматами. Вночі, коли той спав. Нині шлях шамана продовжують послідовники. Вони йдуть до російської столиці, аби показати Путіну, що він – небажаний президент для країни. Чого боїться Путін? І чи переросте шаманський рух у справжнє народне протистояння.

Сатана та демон – це Володимир Путін. Щоб його вигнати з Кремля воїн-шаман Олександр Габишев в березні пішки пішов з Якутії на Москву.

На перший погляд сюрреалізм та нісенітниця. Але навколо шамана почали гуртуватися незадоволені путінським режимом росіяни. Похід він розпочав, коли в російській столиці силою розігнали мітинги з ліберальними москвичами.

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До багатої Москви йому з бідної глибинки лишалися ще тисячі кілометрів. Але ФСБ не дало. Серед ночі схопили правоохоронці в масках, на бойовій техніці, озброєні до зубів. Викрали шамана й повернули в Якутськ, звідки він півроку тому почав свій шлях, посадили під домашній арешт та звинуватили у екстремізмі. Шаман нині під домашнім арештом, збирає гроші на адвокатів, адже йому загрожує суттєвий термін.

А підтримати є кому. Поки наставник під арештом – послідовники ведуть табір вперед на Москву.

Однодумці пишуть революційних віршів та закликають гуртуватися.

Шаманський рух – лише початок народного протистояння, переконані політологи, адже всі активні політики-опозиціонери на початку протестів одразу потрапляють у відділки поліції, а от народні виступи лідерів фактично не мають.

До слова, 11 вересня над Твер’ю (РФ) пролетів літак зі святою водою, іконами і мощами місцевих святих.

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