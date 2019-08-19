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Шансів на порятунок мало: Факти ICTV перевірили готель Зірка в Одесі

Поліція продовжує розслідувати пожежу в одеському готелі Токіо Стар. Серед інших версій трагедії – необережне поводження з вогнем та порушення правил техніки безпеки.

Правоохоронці почали масштабні перевірки і провели обшуки на всіх об’єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному. Зокрема, йдеться про ще один готель Зірка.

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Готель Зірка розташований на вулиці Успенській – у туристичному центрі Одеси.

В Зірці немає датчиків диму, пожежної сигналізації та вказників на пожежний вихід. Сам пожежний вихід є, але він зачинений. Також будівля обшита пінопластом, який легко займається.

У коридорах готелю є вогнегасники, але прострочені – тож можуть просто не спрацювати.

У готелі Зірка номери є навіть у підвалі. Хоча ціни за номер стартують тут від 600 грн, але звідусіль звисають електродроти.

У пральні Зірки, саме звідти в готелі Токіо Стар і розпочалася пожежа, порушень не злічити.

Судячи з інспекції, яку провели спільно із захисником прав споживачів Максимом Несміяновим, готель Зірка щонайменше не відповідає нормам пожежної безпеки.

Нагадаємо, під час обшуків, які проводить поліція після пожежі у Токіо Стар в Одесі, затримали трьох осіб.

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