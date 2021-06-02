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Шанси є: чи можуть Кремлю завадити завершити Північний потік-2

Російський газопровід Північний потк-2, побудований вже на 95%, є загрозою національного масштабу для України. Шанси на його добудову зросли через несподівану вибірковість американських обмежень, коли США скасували санкції проти оператора Північного потоку-2 та його голови Матіаса Варніга.

За допомогою морських газогонів Росія прагне повністю обійти українську газотранспортну систему. Історично саме українська ГТС була основним маршрутом транзиту російського газу до ЄС.

Але понад десятиліття тому Росія почала обходити її, прокладаючи трубопроводи дном Балтійського та Чорного морів. Так з’явився спочатку Північний, а згодом ще й Турецький потік. Усі вони забрали з українського маршруту левову частку транзиту.

– Північний потік-2 може повністю замістити нашу систему і фактично Газпром може відмовитися від транспортування газу через Україну. Прямі втрати у нас будуть десь не менше $1,5 млрд, – говорить генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Однак Північний потік-2 становить для України не лише економічні, а й геополітичні та навіть безпекові ризики. Адже транзит газу є суттєвим запобіжником від прямої військової агресії Кремля.

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Водночас американські фахівці вважають, що шанси на повноцінне застосування санкцій проти Північного потоку-2 досі є. Вони не виключають, що Білий дім прагне “поховати” газопровід руками самої Німеччини.

На думку експертів, варто лише дочекатися парламентських виборів, що пройдуть восени, оскільки серед фаворитів перегонів – Партія зелених, яка офіційно виступає проти газогону.

Росіяни чекати осені не налаштовані, тому вперто прокладають трубу силами власного флоту. Тому щоб не дати їм завершити проект, Україна на найвищому рівні повинна мобілізовувати своїх західних партнерів, щоб ті застосували прямі санкції.

Так, напередодні Верховна Рада вже звернулася до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти Північного потоку-2.

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