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Ще один літак Ryanair здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу

Ще один літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу. Літак посадили в Берліні. 

Борт летів з ірландського Дубліна до польського Кракова. На борту було 160 пасажирів. Літак приземлився в аеропорту Берліна. Людей евакуювали, борт і багаж оглянули.

Вибухових пристроїв на борту не знайшли. Пасажирів рейсу відправили до Польщі на запасному літаку компанії.

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У Мінтрансі Білорусі пояснили, чому літак Ryanair посадили у Мінську

Зазначимо, 23 травня нібито через загрозу вибуху літак Ryanair зі сполученням Афіни-Вільнюс посадили в Мінську. Серед пасажирів був білоруський опозиціонер Роман Протасевич, якого в результаті заарештували. Це викликало міжнародний скандал і закриття повітряного простору між Європою і Білоруссю.

Україна і Білорусь

Після примусової посадки та затримання Протасевича Україна також припинила авіасполучення з Білоруссю.

Уряд прийняв таке рішення для безпеки українських громадян. Водночас перетинати сухопутний кордон між країнами не забороняється. 

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