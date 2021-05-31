Ще один літак Ryanair здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу
Ще один літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу. Літак посадили в Берліні.
Борт летів з ірландського Дубліна до польського Кракова. На борту було 160 пасажирів. Літак приземлився в аеропорту Берліна. Людей евакуювали, борт і багаж оглянули.
Вибухових пристроїв на борту не знайшли. Пасажирів рейсу відправили до Польщі на запасному літаку компанії.
Зазначимо, 23 травня нібито через загрозу вибуху літак Ryanair зі сполученням Афіни-Вільнюс посадили в Мінську. Серед пасажирів був білоруський опозиціонер Роман Протасевич, якого в результаті заарештували. Це викликало міжнародний скандал і закриття повітряного простору між Європою і Білоруссю.
Україна і Білорусь
Після примусової посадки та затримання Протасевича Україна також припинила авіасполучення з Білоруссю.
Уряд прийняв таке рішення для безпеки українських громадян. Водночас перетинати сухопутний кордон між країнами не забороняється.