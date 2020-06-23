Ще одна відмова. Президент Хорватії не приїде на парад у Москву

Ще один президент відмовився їхати на путінський парад Перемоги, який відбудеться 24 червня у Москві. Лідер Хорватії Зоран Миланович його не відвідає. У хорватському посольстві пояснили, що в нього зламався президентський літак.

Раніше від присутності на параді відмовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Японії Сіндзо Абе. Не поїде навіть друг Путіна президент Чехії Мілош Земан.

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Водночас відвідини Москви підтвердили глави 12 держав. Зокрема, очільники Сербії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Узбекистану. Росіяни щоправда відносять до цього списку й ватажків відібраних у Грузії самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.

Втім і на пострадянському просторі не всі прийняли запрошення Кремля. Відмовилися президенти Азербайджану, Вірменії і Туркменістану. Всі пояснюють відмову пандемією коронавірусу.

Саме через неї російська влада перенесла парад з 9 травня на 24 червня, а потім призначила на наступний день. 25 червня стартує початок всеросійського референдуму щодо поправок Конституції, мета яких – допомогти Путіну залишитися при владі.

Близько 80 ветеранів відправили на 14-денний карантин перед парадом Перемоги, який повинен пройти в Москві 24 червня.

Примусова ізоляція є частиною заходів, які вживають для захисту президента Росії Володимира Путіна від зараження коронавірусом.

Ветеранів відправили в один з пансіонатів під Москвою. На параді Перемоги вони контактуватимуть з Путіним.