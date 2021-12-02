Щеплення на кордоні: кримчани можуть вакцинуватися в пункті пропуску

Світ не визнав вакцину російського виробництва Спутнік через погану якість, та влада Росії змушує своїх громадян вакцинуватися лише ним.

Відтепер мешканці Криму, що є громадянами України, можуть приїхати на адміністративну межу і щепитися якісною вакциною, яка визнана міжнародною спільнотою.

Подружжя з Білогорська – перші відвідувачі пункту щеплення у сервісному центрі Колончак на адмінмежі. Вони хотіли їхати щепитися до Херсона та зекономили пальне на 200 км в обидва боки. Вакцинувалися, як і хотіли, вакциною Pfizer.

Медсестра і лікар працюють у Каланчацькому центрі медико-санітарної допомоги. По буднях з 9 до 16 години прийматимуть кримчан на адмінмежі.

Потрібно надати паспорт, код, декларацію з українським лікарем. Перед щепленням обов’язкова консультація.

– Люди можуть прийти, укласти договір з лікарем, вакцинуватися і отримати сертифікат, – розповідає лікарка Наталія Жабицька. – І потім вільно переміщатися в межах України.

Жителі півострова, що в’їхали на материк без щеплення встановили додаток Вдома і мають пройти самоізоляцію або зробити тест.

Кабінет вакцинації відкрито також на пункті в’їзду-виїзду Чонгар.

Минулого місяця на Херсонщині вакцинувалося до 200 мешканців Криму.

– Якщо буде попит на щеплення, то буде добре, – говорить заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко. – Але якщо попиту не буде, то тримати тут лікарів, які можуть надавати допомогу в іншому місці, не потрібно.

На пункті пропуску Каланчак черг немає. Росія обмежила в’їзд тим, хто не має на півострові родичів.

Речник Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Іван Швецов висловив припущення, що кількість громадян, які будуть прямувати з Криму з метою вакцинуватися, збільшиться.

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