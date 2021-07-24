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Маргарита Верещагіна |

Щеплення від Covid-19 на Буковині: чому область не готова до п’ятої хвилі вакцинації

Чернівецька область важко пережила всі три коронавірусні хвилі. І нині пасе задніх у кампанії із щеплення. Вона п’ята знизу.

Пункт щеплення у Чернівцях розташований поруч з автовокзалом в одному зі спальних районів. Тут охочим вакцинуватися доводиться ставати в чергу. Буковинців налякала нова хвиля Covid-19. Хоча й сумнівів вистачає.

Пункт у самісінькому центрі Чернівців працює ще з травня. Спочатку як Центр вихідного дня. Нині – щоденно. За пів дня щепили понад сотню, це стільки, як раніше впродовж вихідних. Сюди приходять сім’ями та компаніями.

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Чернівецька область завжди мала поганий рейтинг будь-якої вакцинації. Утім, нині доступність  процедури змінить таку статистику, сподіваються чиновники.

Утім, до п’ятої хвилі вакцинації готові не всі. У сусідньому Прикарпатті, яке під час усіх коронавірусних хвиль буквально захлиналося від навали хворих, досі не працює третина пунктів, де можна отримати щеплення. В Україні 40% пунктів створено на папері, повідомили в МОЗ. Там радять усім, хто прийшов на щеплення та не отримав його, звертатися на гарячу лінію міністерства.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні діагностовано 745 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів 51 дитина і 20 медичних працівника.

У лікарні за 24 години потрапили 395 українців, а 394 особи одужали і їх було виписано. На жаль, 24 особи не змогли впоратися з наслідками Covid-19 та померли.

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