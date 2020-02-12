Щеплення від фінансової кризи. Як коронавірус вплине на світову економіку

Свіжа статистика вбивчого коронавірусу складає понад тисячу смертей і майже 50 тис. офіційно підтверджених випадків захворювань. Поширення вірусу буде коштувати глобальній економіці майже $300 млрд лише в першому кварталі цього року. Це покладе край безперервному зростанню світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.

Економісти вже підсумовують фінансові збитки від недуги, які вже сягають десятків мільярдів доларів. Китай виділив на боротьбу з коронавірусом $10 млрд, половину суми вже витратили. Через хворобу акції Tesla впали на 20%. Та економісти прогнозують, що навпаки, недуга може стати для світової економіки щепленням від глобальної фінансової кризи. Деталі у сюжеті Євгенії Овчиннікової.

Нагадаємо, всіх евакуйованих з Китаю українців можуть ізолювати на 14-денний карантин в одному закладі.

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