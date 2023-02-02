Що буде далі? Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві вже завтра

3 лютого у Києві відбудеться щорічний саміт Україна-ЄС. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про саміт Україна-ЄС, який пройде в Києві.

Вона пояснила, чого варто очікувати Україні та чому це унікальний випадок в історії.

– За традицією, цей саміт мав відбутися в Брюсселі, але він буде в Києві. Уже сьогодні в столиці перебуває майже повний склад європейської комісії. Така зустріч відбувається вперше,- додала Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України розповіла, що напередодні саміту комісія узгодить всі секторальні питання, повʼязані з тим, щоб продовжувалась фінансова, торговельна та економічна підтримка ЄС на період воєнного стану в Україні.

– Увесь день буде присвячений двостороннім, міжурядовим консультаціям, щоб під час зустрічі обговорити підтримку ЄС формули миру, мирного саміту, продовження санкційної політики та військової допомоги. А також підготовка перемовин про членство в Євросоюзі. Уже сьогодні будуть оголошенні важливі рішення,- розказала Ольга.

Важливо розуміти, що цьогорічний саміт є надважливим для України.

Це перша зустріч у статусі країни-кандидата. Тому будуть обговорюватися політичні реформи, а сім пунктів будуть ключовими.

На сьогодні європейська комісія оцінює прогрес по кожному з семи пунктів. А вже навесні ЄС надасть офіційний звіт.

Ключовими речами є підтримка формули миру, нові фінансові програми, перші кроки переговорних процесів про членство України.

– Сьогодні є фундаментальна зміна, є повна єдність щодо глобальних рішень стосовно України. Це те, що Україна буде членом ЄС, Україна і ЄС стоятимуть пліч-о-пліч у питаннях поточного і післявоєнного відновлення України,- висловилась віцепрем’єр-міністерка.

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