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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Що буде, коли знімуть карантин в Україні: етапи послаблення обмежень

Вихід з карантину є, і навіть не один. У світі існує три сценарії, як жити далі в умовах пандемії. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook. Перший – жорсткий, як у Туреччині та Сінгапурі, другий –  ліберальний, як у Швеції, третій – адаптивний, як у Чехії та Польщі.

Жити за найоптимальнішим третім сценарієм ми зможемо лише якщо динаміка захворюваності не збільшиться. Тоді вже з 12 травня карантин почнуть послаблювати. Тоді і епідемію приборкаємо, і економіку почнемо піднімати.

Подробиці про вихід з карантину дивіться у сюжеті Катерини Рудешко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому українські медики масово хворіють на коронавірус.

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