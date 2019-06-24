Що необхідно для імпічмента президенту та чи стане він реальністю

Президент Зеленський – перший, хто перейшов від розмов про імпічмент до конкретних дій і сам подав законопроект. Але не все так просто, адже навіть з останніми ухваленими документами усунути очільника держави Україна майже нереально.

Закон про імпічмент постійно фігурував у передвиборчій кампанії нинішнього президента. Тому на десятий день своєї діяльності він подав до парламенту свою законодавчу ініціативу, хоча Рада навіть не внесла його до порядку денного.

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Натомість, ухвалила інший багатостраждальний законопроект про тимчасові слідчі комісії, у якому прописані і моменти процедури усунення. Кажуть, врахували там і президентські зауваження і тепер імпічмент вперше в історії України виписаний процесуально.

Майже неможливий імпічмент і досі. Адже за конституцією України, підстави для такого кроку – це лише державна зрада або інший тяжкий злочин. Але крім цього, в основному законі закріплені етапи процедури і пройти кожен із них можна хіба що теоретично. Все починається просто – треба не менше 226 підписів народних депутатів, щоб ініціювати письмове подання про імпічмент.

Потім ще стільки ж голосів – щоб ініціювати процедуру відсторонення від влади Президента. Далі все ускладнюється – вже конституційна більшість 300 парламентарів мають проголосувати, щоб висунути обвинувачення. І майже захмарна цифра – 338 голосів, тобто 3/4 від складу Верховної ради мають ухвалити остаточне рішення про імпічмент. А ще – повинні працювати слідча комісія, спеціальний прокурор; і свої ухвали мають дати Конституційний та Верховний суди.

Тому окрім ухвалення процесуальних законопроектів, варто змінити норми самої Конституції. Це добре розуміють в Адміністрації Президента. Тут переконують – від своєї обіцянки не відступлять і готові комплексно змінювати законодавство та спрощувати процедури, зокрема і про імпічмент. Однак одночасно вимагатимуть зняття недоторканності із самих депутатів.

Як показує закордонна практика, навіть у США щоб оголосити імпічмент, треба зібрати 2/3 голосів, а в нас 3/4. А в окремих державах усувають від влади не лише за злочини чи зраду, а наприклад, за порушення Конституції чи присяги. Та навіть з такими складними процедурами Україна ніколи не мала повноцінного закону про імпічмент. І нарешті має шанс його отримати.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада продовжила розглядати 4,5 тисяч правок проекту Виборчого кодексу.

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