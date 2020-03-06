Що підготувала команда Дизель-шоу на весну 2020: прем’єра на телеканалі ICTV

Курси сміхотерапії усім дарує Дизель шоу. На весняний сезон Дизель-команда підготувала для глядачів десятки нових номерів – як завжди, актуальних, неймовірно смішних і музичних.

21 та 22 лютого відбулись прем’єрні виступи, й усі з аншлагом. Шеф-редактор Дизель Студіо Олексій Бланар розповів, чим шоу здивує в новому сезоні.

– У нас з’явились нові технологічні номери. Ми намагаємося відповідати тому, що ми сучасні, ми актуальні. Те, що відбувається навколо, в нашій країні, в світі – воно одразу ж відображується на нашій сцені, – зазначив Олексій Бланар.

Прем’єра – 6 березня о 20:10 на телеканалі ICTV.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту.

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