Що подивитися в Парижі: ціни та улюблені місця туристів

Найулюбленіше місце туристів – Ейфелева вежа. За всю історію існування її відвідали понад 300 мільйонів туристів.

Щоб піднятися на вежу, треба віддати 13 євро, а внизу можна гуляти безкоштовно скільки завгодно.

Площа під найвідомішою паризькою пам’яткою називається Марсовим полем. У 18 столітті це було місце парадів кадетів Військової академії. Сьогодні тут щодня відпочивають тисячі туристів. Серед них і група українських студентів, які перемогли в конкурсі Агро 2019, що вдруге організував Благодійний фонд Бориса Колеснікова.

Не залишає без емоцій і один з найбагатших та найбільших музеїв світу – Лувр. Цікаво, що скляна піраміда, побудована 30 років тому, у місцевих викликала величезне невдоволення. Нині ж це головний вхід до музею.

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Обов’язкове місце для відвідування – серце Франції Нотр-Дам-де-Парі . Собор Паризької Богоматері – головний католицький храм. Тут коронували Наполеона Бонапарта. Вхід до святині безкоштовний. Та аби потрапити всередину, іноді доводиться вистояти чималі черги.

До слова, у Бразилії офіційно розпочався карнавал.

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