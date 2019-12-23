Що приваблює українських трудових мігрантів у Хорватії

Українські заробітчани розвідали нові країни для сезонної роботи – їдуть збирати фрукти до Хорватії. Тут зараз нестача робочих рук, бо держава активно інвестує у сільське господарство, однак місцеве населення все одно їде працювати у західну Європу.

Хорват Томіслав Павіч говорить українською, майже як рідною, бо п’ять років вирощував ягоди на Одещині. Сьогодні ж показує нам лінію сортування яблук у Хорватії.

Сканер швидко калібрує яблука за розміром і кольором. Процес відбувається у воді, щоб не пошкодити товар. А неідеальні яблука підуть на пюре та сік.

Тут майже все роблять роботи, люди хіба що, слідкують за процесом, керують транспортом та пакують яблука найдорожчих сортів. Технології допомагають подолати серйозну проблему Хорватії – нестачу робочих рук. Однак, під час збору врожаю без людей не обійтись.

Тепер володіння українською мовою допомагає Томіславу шукати робітників в Україні.

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Одеситка Ольга легко проміняла роботу у дитячому таборі на хорватські сади, приїжджає вже другий сезон поспіль. Олександра приїхала з Дніпра вперше. Робота монотонна, але не надто важка. Цієї осені тут працюють 60 українців.

Новітні технології тут впроваджують за уряду Хорватії та Євросоюзу.

Щоб отримати державні та європейські субвенції, треба бути готовими до фінансових перевірок. Цього дня тут заступник міністра сільського господарства.

Урядник каже – хорватська аграрна стратегія не унікальна. Це модель, яку впроваджують у країнах Євросоюзу.

Щороку у хорватське сільське господарство уряд та європейські фонди інвестують понад 600 млн євро.

Українські ж заробітчани, які тут працюють, кажуть, для них важливі не лише високі зарплати, але й повага.

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