Що робити, якщо у вас вкрали телефон: алгоритм щодо захисту особистих даних

Майже 64 тис. крадіжок телефонів офіційно зареєстрували минулого року в Україні. Втрата смартфона – ще пів біди. Найбільша цінність сьогодні – це дані, які ми зберігаємо в телефонах. Контакти, фото, листування, банківські рахунки й навіть документи. Якщо приватна інформація потрапить до рук зловмисників – можна і гроші втратити, і стати жертвою шантажу.

У телефонах ми зберігаємо все – сімейні фото, доступ до банківських рахунків і навіть електронні документи. Тому втрата смартфона може завдати чимало неприємностей.

Від крадіжки не застрахований ніхто. Але заздалегідь захистити свої дані та гроші може кожен.

Перше правило – надійний пароль. Фахівці радять ставити шестизначний код, або пароль з цифр і букв. Його дуже складно зламати.

Водночас графічний ключ – найгірший спосіб захисту. Фахівці розповідають, що у 80% людей один патерн, тому пароль можна розгадати з 12 спроб.

Крім того, через ваш номер телефону шахраї можуть відновити пароль і отримати доступ до інтернет-банкінгу. Зазвичай шахраї просто перевипускають крадену сім-карту, тому фахівці радять прив’язати її до паспорта.

Заздалегідь налаштуйте автоматичні резервні копії, щоб в разі втрати телефону дані можна було швидко відновити. Хмарні сервіси як в Android, так і в Apple дають можливість це зробити. А ще обов’язково включіть функцію віддаленого доступу.

Всі ці засоби не дають гарантії, що вам повернуть телефон. Але ваші рахунки, особисті дані та фото будуть у безпеці.

Якщо у вас вкрали гаджет, алгоритм дій такий:

віддалено заблокуйте телефон;

зв’яжіться з оператором і заблокуйте сім-карту;

через комп’ютер або планшет змініть паролі до ваших облікових записів і соцмереж.

зверніться до банку та заблокуйте карту.

Потім напишіть заяву в поліцію. Для цього вам знадобиться унікальний код IMEI, який варто заздалегідь переписати з коробки або подивитися в настройках. Пам’ятайте, що шахраї щоразу вигадують нові способи обману, тому варто бути пильними та піклуватися про безпеку смартфона заздалегідь.

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