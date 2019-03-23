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Що робити, коли не встигли обрати сімейного лікаря до 1 квітня

Українцям у селах не вистачає сімейних лікарів. До того ж МОЗ налякало всіх повідомленням, що до 1 квітня треба визначитися із вибором медика, бо лише на тих, хто записався, держава буде виділяти гроші. Тож усі кинулися до лікарень.

Проблема в тому, що в населених пунктах часто лише по одному сімейному лікарю, і місць у них уже немає. А за понаднормову кількість пацієнтів держава платить значно менше.

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У МОЗі нагадують, укласти декларацію можна не тільки за місцем реєстрації, а там, де зручно. Наприклад, біля роботи. Також і в приватній клініці чи приватному кабінеті лікаря, який оформив ФОП.

Раніше Факти ICTV писали про те, у яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря.

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