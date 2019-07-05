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Що робитиме і скільки часу потрібно – Нефьодов про нову посаду

Які кроки новий очільник Державної митної служби Максим Нефьодов вважає найважливішими на посаді. Що робитиме аби вдосконалити митну службу, скільки для цього знадобиться років і головне – чи змінюватиме він команду, Максим Нефьодов розповів в ексклюзивному інтерв’ю нашій журналістці Наталії Жуковській.

Насамперед, планує  боротися з контрабандою та корупцією у системі. Вона з’їдає щонайменше п’ять млрд доларів держбюджету. Та почати треба з кадрів. Усіх митників Нефьодов хоче перевести на контракту службу з чіткими умовами роботи.

Планує керівник  і докорінно змінити митну інфраструктуру.  Покращити самі умови для людей та встановити більше сканерів, автомобільних ваг, систем  розпізнавання обличчя.

Максим Нефьодов переконаний – митний кодекс необхідно оновити і працювати за європейськими правилами.

Втілити у життя заплановані зміни Нефьодов розраховує десь за два з половиною роки. Головне каже – аби бізнес був відкритий до діалогу.

Читайте: Хто очолить митницю: Нефьодов переміг у конкурсі

Останні  чотири з половиною роки він працював у Мінекономрозвитку. Більшість терміну – першим заступником міністра.  Тепер молодий реформатор  Максим Нефьодов – новий керівник Державної митної служби. З урядового кабінету переїздитиме наступного тижня.

Максим  переміг у конкурсі, йому 35 років. Із відзнакою закінчив Київський університет імені Шевченка і має ступінь магістра за спеціальністю Економічна теорія.  Саме він є ініціатором запровадження системи ProZorro.

До слова, Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби, вважає за необхідне скоротити кількість митниць в Україні.

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