Що таке екзит-пол і як розпізнати соціологів на виходах з дільниць

У день виборів триватиме незалежний Національний екзит-пол, організований трьома соціологічними компаніями. На виході із виборчих дільниць громадянам пропонуватимуть заповнити анкету із запитанням: за кого із кандидатів вони віддали свій голос. І як тільки закриються дільниці, рівно о 20:00, телеканал ICTV, оприлюднить результати. О 23:00 нададуть повніші дані про вподобання українців. І організатори національного екзит-полу сподіваються, що вони збігатимуться з офіційними результатами ЦВК.

Екзит-пол – у буквальному перекладі – опитування на виході, дає змогу дізнатися політичні уподобання виборців ще до оголошення офіційних результатів перегонів. У людей, які пропонуватимуть після виходу з дільниці заповнити анкету мають бути відповідні документи та скринька зі спеціальним логотипом. Туди складатимуть уже заповнені анкети. Опитування письмове й анонімне.

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Цьогорічний Національний екзит-пол – уже п’ятнадцятий. Організовують його три відомі компанії: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Центр економічних і політичних досліджень Разумкова. Моніторинг профінансували міжнародні організації, а це, як і репутація компаній, – запорука, що результати будуть неупереджені й максимально точні.

– Це форма контролю громадськості над чесністю і об’єктивністю виборів. Згідно з нашими опитуваннями, майже 70% громадян не вірять в те, що вибори будуть чесними. Тому дуже потрібне таке об’єктивне, відкрите дослідження, – зазначила Ірина Бекешкіна, директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Інтерв’юери опитають 17 тис. українців. Зупинятимуть кожного 12-го на дільниці. Дослідження не проводитимуть на закордонних округах та спецдільницях – у в’язницях і лікарнях. Похибка не має перевищити 2,5%. Але й відрив між кандидатами, прогнозують, мінімальний. А це велика спокуса для кандидатів підправити результати на свою користь.

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