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Що таке фітбокс: переваги і чим корисний

Карантин в Україні не сприяє заняттям спортом. Люди менше ходять в спортзали, діють обмеження на групові заняття і відвідування басейнів. Водночас епідемія нас виснажила, ми не звикли так багато сидіти вдома, тож більшість людей потребує фізичної активності і психологічної розрядки. Вихід – фітбокс, який останнім часом захоплюються жінки.

Фітбокс – це спорт, який поєднує і єдиноборства, і фітнес. Це хороша можливість підтримувати себе в формі без виснажливих й одноманітних вправ і водночас оволодіти навичками самооборони.

У фітбоксі працюють усі групи м’язів, цей спорт розвиває координацію і витривалість. До того ж, тут тренер ставить учням удар і пояснює базові принципи самооборони, що не завадить жодній дівчині.

Психологи кажуть, фітбокс – це також можливість виплеснути накопичені негативні емоції і розвинути впевненість у собі.

Фітбокс не має вікових обмежень і підходить людям з початковим рівнем фізичної підготовки, а відсутність контактної роботи – значна перевага такого спорту в умовах пандемії.

Проблеми українських жінок-вчених

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок в науці. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% науковців у світі – жінки, в Україні ж 46% жінок-науковців.

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