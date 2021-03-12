Що таке і як працює кеш-рібейт, за яким Netflix зняв фільм в Україні

Netflix зняв свій перший фільм на території України. Ним став комедійний бойовик Останній найманець, який покажуть у серпні цього року.

У головній ролі знявся Жан-Клод Ван Дамм, а продюсерами стрічки стали українець Влад Ряшин та французи Жан-Шарль Леві і Оліас Барко.

Зняти бойовик вдалося завдяки впровадженню в Україні системи кеш-рібейту, тобто часткового повернення грошей, використаних для зйомок, із бюджету країни.

Наприклад, фільм знімали у Франції та Україні, його бюджет становив $100 тис. Із них $50 тис. витратили у Франції, ще $50 – в Україні. У цьому разі держава повинна повернути виробнику 25% з цих грошей, тобто $12,5 тис.

– Завдяки залученню міжнародної співпраці, впродовж найближчих 4-5 років Україна може розраховувати на залучення щонайменше 500 млн доларів інвестицій в Україну, – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Фільм знімали здебільшого в Києві, незважаючи на те, що всі дії в ньому відбуваються у Франції і в кількох країнах Азії.

– Головне, з чого починається ко-продукція, – пошук теми, яка зацікавила б учасників ко-продукції, і це найчастіше стає каменем спотикання для великої кількості проектів, – ділиться враженнями продюсер стрічки Владислав Ряшин.

Незабаром в Україні розпочинають зйомки міжнародного шестисерійного серіалу про космос – Інфініті – для французького замовника.

А згодом зніматимуть історичну драму Штетл, в ко-продукції з Францією та Бельгією.

Серіали Netflix

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав три серіали Netflix, які варто подивитися кожному.

На думку Гейтса, найкращими серіалами Netflix є Люмпен, Сучасна сім’я та Американці.

Засновник Microsoft розповів, що Люмпен змусив його кілька годин безперервно дивитися в екран.

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