Що таке пайова участь, чому її скасовують і як змусити зводити школи

Висотки і торговельні центри – ростуть як гриби в українських містах. А от садочків і шкіл, комунікацій, доріг – катастрофічно бракує. Досі була пайова участь – забудовник мав сплатити відсоток від вартості будівництва у бюджет громади, де будується. Однак учасники ринку скаржилися, мовляв, модель ручна, розмір внеску не прозорий і куди йдуть гроші не відстежиш. Тож із наступного року цю сплату скасовують.

Торгові центри під’єднуються до старих комунікацій, а з новеньких 30-поверхових свічок діти йдуть до переповнених садочків та шкіл. Аби залучити забудовників до покращення соціальної інфраструктури і вигадали пайову участь – гроші, що забудовник сплачує місту чи селу.

В Асоціації міст стурбовані. Тут пропонують щонайменше кілька варіантів, аби хоча б якісь кошти від забудовників надходили. Як варіант залишити пайову участь ,але встановити єдину для всіх ставку.

Встановити якусь відповідну компенсацію, коли забудовник будує житло і віддає частину квартир місту. Або ж найпростіше, якщо з податку, який кожен українець сплачує, більше коштів ітиме в місцевий бюджет, а не в державний.

Факти ICTV раніше писали про те, чому ДАБІ дозволяє масову забудову Києва торговими центрами.

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