Що таке Пласт і навіщо йому підтримка держави

В українських скаутів – пластунів, розпочинається новий рік. Тут запрошують усіх охочих і дітей, і волонтерів, яких традиційно мало. Бракує організації і державної підтримки, яка була би набагато відчутнішою зі змінами в законодавстві.

Однак не судилося, пластуни запевняють, що досі працювали і працюватимуть далі, однак рух поширився би значно скоріше на всій території України, аби комунальні заклади та школи відчиняли двері, розуміючи, що Пласт – організація державного значення.

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8 тис. пластунів і 3 тис. волонтерів. Аналог американських скаутів рух Пласт – одна з найбільших дитячих організацій України.

Пластунів вчать бути патріотичними, бережними до природи і відповідальними громадянами. Організацію функціонує переважно з благодійних коштів. У травні парламент ухвалив державне фінансування руху. Це б допомогло на пільгових умовах користуватися комунальними закладами культури і рух ширився б значно швидше. Адже нині 60% усіх пластунів – це лише західний регіон.

Однак уже у вересні президент Зеленський заветував закон. В Офісі глави держави пояснюють, що проти підтримки скаутської організації не виступають, але хочуть, щоб решта національних об’єднань мали однакові умови. Та механізму, як це зробити ще не мають.

Сам Пласт готовий відмовитися від бюджетних грошей, але для них вкрай важливо, щоб український пластовий рух визнала держава. Адже тут виховують патріотичну молодь, яка здобувала незалежність країни.

Серед відомих пластунів глава УГКЦ Любомир Гузар, відомий на весь світ економіст Богдан Гаврилишин. Пластуни були активними під час Революції гідності, вони захищають Україну і зараз на Донбасі.

Поки ж навіть знайти комфортне приміщення для головного офісу Пласту в Києві складно. Нині це кімнатка, яку власник будинку пластун дав безкоштовно. Без належного ремонту, зі старими вікнами, працюють і очільники, і волонтери, а на вихідних займаються діти.

Нагадаємо, 30 травня нардепи ухвалили законопроект про визнання і підтримку Пласту. За проголосувало 228 народних депутатів.

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