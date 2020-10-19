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Що таке вільна економічна зона і чи потрібна вона Донбасу

Президент Володимир Зеленський планує під час місцевих виборів провести опитування. Одне з питань – чи потрібна Донбасу вільна економічна зона.

Експерти пояснили, що створення вільної економічної зони означає майже відсутність податків, спеціальний митний режим, особливі умови міграційної політики, спеціальні урядові субсидії і програми для бізнесу, а ще – дія окремого законодавства в господарській діяльності.

Зазвичай такі програми запроваджують для розвитку депресивного регіону, щоб зупинити міграцію та втримати бізнес.

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Проте аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич та економічний експерт Андрій Новак не радять чекати інвестиційного буму на Донбасі.

За їх словами, нині в Україні подібних зон понад 20, проте економічного дива регіонам вони не принесли.

Під час опитування на Опендатабот понад 120 тис. українців відповіли на п’ять запитань президента Володимира Зеленського.

Зокрема, більшість проти створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей – таких понад 75 тис.

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