Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів

В США триває скандал навколо розмови Трампа і Зеленського. У нижню палату представників уже викликають на допит чиновників, готуються розпочати процедуру імпічменту очільнику Білого дому.

Адвокатом агента ЦРУ, який і повідомив про можливі порушення Трампа стане американець українського походження Ендрю Бакай.

Читайте: Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови

Держсекретар США Майк Помпео надіслав листа очільникам комітетів, в якому дав зрозуміти, що очікувати на свідчення дипломатів цього тижня нереалістично. Він назвав виклик дипломатів на свідчення залякуванням і цькуванням.

Аналітики вже кажуть, що Помпео хоче не допустити дипломатів до свідчень і якщо демократи оформлять все юридично правильно, це теж можна буде вважати перешкоджанням.

Втім, лишається ймовірність, що Курт Волкер таки буде свідчити, адже він подав у відставку і не є держслужбовцем. Свідчення дипломатів надзвичайно важливі для того, аби конгресмени таки дізналися, чи є підстави для імпічменту президента.

Багато демократів кажуть, що навіть зі стенограми телефонної розмови зрозуміло, що президент просив українців розслідувати свого політичного опонента в обмін на військову допомогу і це – неприпустимо.

Республіканці ж стверджують, що доказів нема, бо Трамп прямо не озвучував, що хоче отримати послугу за послугу.

Нагадаємо, у Кремлі готові показати стенограму переговорів Путіна з Трампом.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Формула Штайнмаєра і жодної капітуляції. Головне з брифінгу Зеленського
Закон про касові апарати: які зміни торкнуться малого і середнього бізнесу
Вибори на Донбасі за законами України – Зеленський пояснив формулу Штайнмаєра
Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі
Україна погоджує текст формули Штайнмаєра – Зеленський
У Мінську домовилися про початок розведення військ у Петрівському і Золотому
Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови
Том Круз у Києві зустрівся з Зеленським

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка