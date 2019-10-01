Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів

В США триває скандал навколо розмови Трампа і Зеленського. У нижню палату представників уже викликають на допит чиновників, готуються розпочати процедуру імпічменту очільнику Білого дому.

Адвокатом агента ЦРУ, який і повідомив про можливі порушення Трампа стане американець українського походження Ендрю Бакай.

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Держсекретар США Майк Помпео надіслав листа очільникам комітетів, в якому дав зрозуміти, що очікувати на свідчення дипломатів цього тижня нереалістично. Він назвав виклик дипломатів на свідчення залякуванням і цькуванням.

Аналітики вже кажуть, що Помпео хоче не допустити дипломатів до свідчень і якщо демократи оформлять все юридично правильно, це теж можна буде вважати перешкоджанням.

Втім, лишається ймовірність, що Курт Волкер таки буде свідчити, адже він подав у відставку і не є держслужбовцем. Свідчення дипломатів надзвичайно важливі для того, аби конгресмени таки дізналися, чи є підстави для імпічменту президента.

Багато демократів кажуть, що навіть зі стенограми телефонної розмови зрозуміло, що президент просив українців розслідувати свого політичного опонента в обмін на військову допомогу і це – неприпустимо.

Республіканці ж стверджують, що доказів нема, бо Трамп прямо не озвучував, що хоче отримати послугу за послугу.

Нагадаємо, у Кремлі готові показати стенограму переговорів Путіна з Трампом.

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