Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Що відбувається у Борисполі після катастрофи літака МАУ

Під час брифінгу в аеропорту Бориспіль представники МАУ не приховували сліз, оскільки був дуже потужний екіпаж на борту. Серед загиблих лише двоє українських пасажирів, не враховуючи дев’яти членів екіпажу, решта – іноземці.

В авіакомпанії переконані, що трагедія з літаком не пов’язана з конфліктом в Ірані, адже якби була якась загроза – рейс би скасували. Літак 2016 року випуску. Технічні служби та пілоти перевіряли його перед вильотом.

Читайте: Літак МАУ розбився в Ірані – реакція світових ЗМІ

Літак дуже швидко набрав висоту, тому у МАУ зазначають, що вірогідність помилки, або технічної несправності була вкрай малою.

З родичами двох пасажирів та з членами екіпажу зараз працюють психологи. Адже о восьмій ранку людей, які зустрічали пасажирів в аеропорту, не повідомили про падіння літака.

Нагадаємо, на борт літака МАУ Boeing 737-800, який зазнав катастрофу в Ірані, не сіли дві людини.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран
Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка