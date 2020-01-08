Що відбувається у Борисполі після катастрофи літака МАУ

Під час брифінгу в аеропорту Бориспіль представники МАУ не приховували сліз, оскільки був дуже потужний екіпаж на борту. Серед загиблих лише двоє українських пасажирів, не враховуючи дев’яти членів екіпажу, решта – іноземці.

В авіакомпанії переконані, що трагедія з літаком не пов’язана з конфліктом в Ірані, адже якби була якась загроза – рейс би скасували. Літак 2016 року випуску. Технічні служби та пілоти перевіряли його перед вильотом.

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Літак дуже швидко набрав висоту, тому у МАУ зазначають, що вірогідність помилки, або технічної несправності була вкрай малою.

З родичами двох пасажирів та з членами екіпажу зараз працюють психологи. Адже о восьмій ранку людей, які зустрічали пасажирів в аеропорту, не повідомили про падіння літака.

Нагадаємо, на борт літака МАУ Boeing 737-800, який зазнав катастрофу в Ірані, не сіли дві людини.

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