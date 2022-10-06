Що вважається колабораціонізмом: роз’яснення від Мін’юсту

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла, які саме дії мешканців окупованих територій кваліфікуватимуть як колабораціонізм.

Про це вона повідомила ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону у четвер, 6 жовтня.

– Найперший законопроєкт, яким було передбачено покарання за колабораціонізм, був реакційним. Якщо ви пам’ятаєте, він ухвалювався у березні і був розкритикований як правовою спільнотою, так і правозахисниками, – розповіла Коломієць.

Вона додала, що всі розуміли, що потрібно змінювати закон. Основні моменти були в нерозумінні того, які саме дії можуть спричинити відповідальність.

– Так, люди запитували: а якщо я, наприклад, продаю на вокзалі моркву і отримую за це гроші, невже я нестиму відповідальність. Або якщо я працюю в комунальному підприємстві і виходжу на роботу, невже буду покараний за це. Власне, з цією метою було розроблено законопроєкти як народними депутатами, так і урядом для того, щоб уточнити всі ці моменти, – зазначила чиновниця.

Заступниця міністра повідомила, що всі чудово розуміють, що люди, які опинилися в умовах окупації, які, найімовірніше, лише ціною життя можуть виїхати звідти, не можуть бути віддані такому нерозумінню закону.

А тому законопроєкти в Раді пропонують удосконалити, дати більше розуміння, які дії підпадають під покарання за колабораціонізм і що саме не підпадає.

Так, урядом зареєстровано законопроєкт, де чітко визначено, яка саме діяльність і навіть робота в умовах окупації не буде потім кваліфікована як злочин.

Водночас народними депутатами зареєстровано законопроєкт, який, власне, уточнює 111 статтю, щоб вона не дублювалася, наприклад, із держзрадою.

– Відповідальність мають нести ті люди, які обіймали та займають з власної волі ті чи інші керівні посади. Людина, яка працює у кафе та забезпечує життєдіяльність міста, роблячи це вимушено, бо розуміє, що іншого виходу немає, а також інші сервіси, тут відповідальності не буде, – наголосила Коломієць.

Вона додала, що є велика різниця з тим, коли людина навмисне обіймає ті чи інші посади, передає будь-яку власність до рук окупанта та допомагає проводити псевдореферендум чи змушує людей отримувати російські паспорти – це злочинці.

Основне, за словами заступниці міністра, полягає в тому, що людина здійснює свої дії навмисне і всіма своїми діями, своєю публічною позицією це підтверджує.

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