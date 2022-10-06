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Що вважається колабораціонізмом: роз’яснення від Мін’юсту

Анастасія Гевко редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла, які саме дії мешканців окупованих територій кваліфікуватимуть як колабораціонізм.

Про це вона повідомила ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону у четвер, 6 жовтня.

– Найперший законопроєкт, яким було передбачено покарання за колабораціонізм, був реакційним. Якщо ви пам’ятаєте, він ухвалювався у березні і був розкритикований як правовою спільнотою, так і правозахисниками, – розповіла Коломієць.

Вона додала, що всі розуміли, що потрібно змінювати закон. Основні моменти були в нерозумінні того, які саме дії можуть спричинити відповідальність.

– Так, люди запитували: а якщо я, наприклад, продаю на вокзалі моркву і отримую за це гроші, невже я нестиму відповідальність. Або якщо я працюю в комунальному підприємстві і виходжу на роботу, невже буду покараний за це. Власне, з цією метою було розроблено законопроєкти як народними депутатами, так і урядом для того, щоб уточнити всі ці моменти, – зазначила чиновниця.

Заступниця міністра повідомила, що всі чудово розуміють, що люди, які опинилися в умовах окупації, які, найімовірніше, лише ціною життя можуть виїхати звідти, не можуть бути віддані такому нерозумінню закону.

А тому законопроєкти в Раді пропонують удосконалити, дати більше розуміння, які дії підпадають під покарання за колабораціонізм і що саме не підпадає.

Так, урядом зареєстровано законопроєкт, де чітко визначено, яка саме діяльність і навіть робота в умовах окупації не буде потім кваліфікована як злочин.

Водночас народними депутатами зареєстровано законопроєкт, який, власне, уточнює 111 статтю, щоб вона не дублювалася, наприклад, із держзрадою.

– Відповідальність мають нести ті люди, які обіймали та займають з власної волі ті чи інші керівні посади. Людина, яка працює у кафе та забезпечує життєдіяльність міста, роблячи це вимушено, бо розуміє, що іншого виходу немає, а також інші сервіси, тут відповідальності не буде, – наголосила Коломієць.

Вона додала, що є велика різниця з тим, коли людина навмисне обіймає ті чи інші посади, передає будь-яку власність до рук окупанта та допомагає проводити псевдореферендум чи змушує людей отримувати російські паспорти – це злочинці.

Основне, за словами заступниці міністра, полягає в тому, що людина здійснює свої дії навмисне і всіма своїми діями, своєю публічною позицією це підтверджує.

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