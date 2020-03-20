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Що змінив та чого навчив українців перший тиждень карантину

Україна прожила перший тиждень у карантині. Хворих на коронавірус уже 26, троє померли. Українці почали заражати одне одного, тобто вірус уже отримав внутрішню прописку. Закрито всі навчальні заклади, кінотеатри, музеї, заборонено масові заходи і спортивні змагання, працюють лише аптеки, заправки та супермаркети.

Не працює метро, а через проїзд наземним транспорт українці сваряться вже другий день поспіль. Утім, карантин це ще й час змінити своє життя, позбутися поганих звичок, більше спілкуватися з рідними, більше читати і дивитися улюблене кіно.

Обмеження руху виявило серйозну проблему – чимало медперсоналу живе далеко від роботи. Вони не могли доїхати до лікарень, тож, місцеві громади  і медзаклади почали відкривати спеціальні маршрути для довезення медсестер і лікарів.

А ще самі українці почали гуртуватися і підвозити одне одного, подекуди лікарів навіть таксисти возять безкоштовно.

Тиждень карантину відкрив нову необхідність – українці вчаться працювати на відстані, опановують програми віддаленого доступу, проводять відеоконфренції і спілкуються по Skype.

Карантин  повертає додому заробітчан і студентів з-за кордону. Можливо, серед них будуть ті, хто вирішить назавжди залишитись вдома.

Факти ICTV раніше писали про те, що таксі Bolt та Uber безкоштовно возитимуть лікарів на роботу – Кличко.

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