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Що зробив у ПАРЄ Гончаренко і за що українці тролили журналістку росТБ

Дебати щодо нових правил у Парламентській асамблеї Ради Європи тривали з самого ранку.

Частина делегатів у своїх виступах казали – мова не йде про Росію. Росія тут ні до чого. ПАРЄ думає над тим, як зберегти принципи Ради Європи.

Інші казали – ПАРЄ це майданчик для діалогу. Неможна виключати з нього країни. Росія має повернутися.

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Противники рішення звертають увагу на дивну ситуацію. Серед сотень пропозицій які правила треба оновити, комісія обрала саме ті, що стосуються санаційної процедури. Хотіли її ускладнити – тим самим унеможливити запровадження санкцій проти Росії.

Обговорення обернулися як мінімум тактичною перемогою офіційного Києва. Пропозиція доповідача – відправити ініціативу на доопрацювання.

До слова, делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ.

 

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