Щоб не платити по 25 тис. субсидії: Кабмін почне моніторити тарифи на тепло

Щоб виплачені субсидії не сягали десятків тисяч гривень, уряд візьметься моніторити тарифи на тепло, які затверджує місцева влада. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Адже нині ці тарифи можуть сягати кількох сотень гривень за 1 квадратний метр, і тоді виплачують субсидію у понад 20 тис. гривень на одне домогосподарство.

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Найбільша допомога зафіксована у селищі Зачепилівка на Харківщині. Там виплата сягнула 24 тис. гривень.

Уже в травні почнеться процес перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Це пов’язано із завершенням опалювального сезону.

Загалом господарства в Україні отримали допомогу грошима на суму майже 6 млрд гривень.

До слова, монетизація субсидій: у кого можуть забрати живі гроші.

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