Щоб Росія зрозуміла. Наймасштабніші навчання НАТО з часів холодної війни
У Норвегії стартували наймаштабніші навчання НАТО з часів холодної війни.
Задіяні 50 тис. вояків, 65 кораблів, 250 літаків та майже 10 тисяч одиниць іншої техніки.
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Запросили на навчання і представників Росії.
Щоб подивилися, що це мирний захід, але в той же час зробили попередження – готові дати відсіч будь-якій загрози.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що Україну запросили на навчання НАТО.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-30
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