Щоб Росія зрозуміла. Наймасштабніші навчання НАТО з часів холодної війни

У Норвегії стартували наймаштабніші навчання НАТО з часів холодної війни.

Задіяні 50 тис. вояків, 65 кораблів, 250 літаків та майже 10 тисяч одиниць іншої техніки.

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Запросили на навчання і представників Росії.

Щоб подивилися, що це мирний захід, але в той же час зробили попередження – готові дати відсіч будь-якій загрози.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Україну запросили на навчання НАТО.

Опубліковано Жовтень, 30 в 22:09



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