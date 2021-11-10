Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal

Українцям дедалі більше смакує домашній комфорт світового рівня. Різноманіття сучасної техніки спрощує побут та залишає більше вільного часу. Серед світових брендів, що отримують в українців симпатію, зокрема й бренд Tefal, який цього року святкує ювілей – 65 років.

Бренд представлений в Україні близько чверті століття і вбачає своїм завданням зробити щоденний побут людей простішим та приємнішим.

Домашній комфорт має неабияке значення для гарного самопочуття, тож приводів для радощів має бути більше, кажуть представники Tefal.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.