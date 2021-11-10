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Факти / Відео / Україна

Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Українцям дедалі більше смакує домашній комфорт світового рівня. Різноманіття сучасної техніки спрощує побут та залишає більше вільного часу. Серед світових брендів, що отримують в українців симпатію, зокрема й бренд Tefal, який цього року святкує ювілей – 65 років.

Бренд представлений в Україні близько чверті століття і вбачає своїм завданням зробити щоденний побут людей простішим та приємнішим.

Домашній комфорт має неабияке значення для гарного самопочуття, тож приводів для радощів має бути більше, кажуть представники Tefal.

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