Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal
Українцям дедалі більше смакує домашній комфорт світового рівня. Різноманіття сучасної техніки спрощує побут та залишає більше вільного часу. Серед світових брендів, що отримують в українців симпатію, зокрема й бренд Tefal, який цього року святкує ювілей – 65 років.
Бренд представлений в Україні близько чверті століття і вбачає своїм завданням зробити щоденний побут людей простішим та приємнішим.
Домашній комфорт має неабияке значення для гарного самопочуття, тож приводів для радощів має бути більше, кажуть представники Tefal.
2021-11-10
Теги: історії успіху, Техніка для дому