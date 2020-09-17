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Щорічна всеукраїнська beauty-виставка InterCharm

Вчергове, на початку осені в Києві відбувається всеукраїнська beauty-виставка, яка збирає під одним дахом, як фахівців індустрії краси, так і пересічних українців, що цікавляться останніми здобутками в цій галузі. Серед представленого розмаїття марок неабияку зацікавленість викликав і стенд косметики Piel Cosmetics.

Як розповідають представники Piel Cosmetics, професійна косметика стає дедалі популярнішою серед українок, які знаходять у ній переваги для себе.

Тож відвідувачі спілкувалися, тестували представлену продукцію та обмірковували над подальшою співпрацею.

У PinchukArtCentre нова виставка

У PinchukArtCentre стартує нова виставка під назвою Крапка, лінія, можливості. Більшість авторів робіт – люди з особливостями розвитку. Виставка триватиме до 3 січня, вхід вільний.

Протягом чотирьох років у PinchukArtCentre вони займалися з професійними художниками і вчилися виражати себе через мистецтво. Спеціально для виставки художники створили цікаві роботи, які можуть надихнути кожного відвідувача.

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