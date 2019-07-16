Щось пішло не так. Трактор перекинувся, намагаючись “врятувати” Ниву

Щось пішло не так. Відео кумедного порятунку російського джипа – Нива, що засіла на бездоріжжі – зняли очевидці.

Витягати авто підігнали трактор. Однак завдання для нього виявилося заважким. Прив’язаний тросом велетень – перекинувся сам. Хто рятував обидві машини після цього, не повідомляють.

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