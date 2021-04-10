Шість років декомунізації. Чи попрощалася Україна із радянським минулим

9 квітня 2015-го року Верховна Рада України ухвалила 4 закони про декомунізацію. Тоді депутати відкрили доступ до архівів КДБ, засудили злочини комуністичного і нацистського режимів та заборонили пропаганду їхньої символіки.

Також визнали усіх борців за незалежність України у XX столітті та увічнили перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Найпомітнішими під час декомунізації стали демонтаж пам’ятників ідолам комуністично-тоталітарного режиму і перейменування міст, сіл, районів, вулиць та площ.

Але найважливішим, очевидно, є зміни у свідомості більшості українців і прощання з радянським минулим, міфами і фейками які міцно засіли у головах наших людей.

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За 6 років декомунізації в Україні перейменували понад тисячу населених пунктів і районів. Також нові назви отримали і майже 52 тис. вулиць, провулків, площ, парків і скверів. З постаментів демонтували майже 2,5 тис. пам’ятників комуністично-тоталітарним ідолам.

Загалом декомунізацію можна вважати успішною, переконані в Інституті національної пам’яті. Є лише поодинокі випадки, коли місцеві ради і громади намагаються схитрувати і не виконувати закон.

Найвідоміші – Одеса і Харків, де вже втретє місцева рада перейменовує проспект Григоренка на Жукова.

Або ж приклад із Тального на Черкащині, де місцева громада не хоче демонтувати пам’ятник одному із активних учасників колективізації Федору Дубковецькому.

Останній пам’ятник Ленінує

В Одеській області знесли останній пам’ятник Володимиру Леніну. Монумент знаходився у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.

За інформацією Радіо Свобода, після виходу їхнього сюжету про пам’ятники Леніну на Одещині активісти руху Декомунізація. Україна звернулися до обласної державної адміністрації із вимогою прибрати монумент. “Вождя” планували офіційно демонтувати до кінця січня.

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