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Шість років на фронті. Історія королівського піхотинця до Дня захисника України

З початку війни на Донбасі, захищати рідну землю на передову вирушили тисячі українських чоловіків. 24-та механізована бригада імені короля Данила була і залишається одним з найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил.

Ці воїни до перемир’я давали чималої прочуханки окупантам. Більшість з них проміняли зону комфорту на зону бойових дій.

Львів’янин Роман до війська пішов чи не одразу після Революції гідності. Спершу був кухарем, а коли противник став нахабніти довелось взяти до рук зброю.

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Нині він піхотинець Королівської бригади. А поки вдома чекають його син, донечка та кохана дружина. І він мріє повернутися додому з перемогою. І щоб ані йому, ані його дітям більше не доводилось брати до рук зброю.

З вчителів у морпіхи

Викладач захисту вітчизни із Бердянська  Олександр вже п’ять років боронить підступи до Маріуполя.

Він служив у радянській, потім в українській армії. 20 років був вчителем, а на початку війни йому зателефонували з військкомату і запропонували роботу військового керівника в центрі професіонально-технічної освіти.

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