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Факти / Відео / Україна

Шість років першого бою за ДАП. Як та хто завів російських військових на летовище

26 травня відзначають шосту річницю першого бою за донецький аеропорт. В ніч на 26 травня офіцер-зрадник СБУ Олександр Головура завів у новий термінал летовища 45 бійців російського диверсійного загону Іскра, 26 кадирівських спецпризначенців та 120 терористів банди Восток під керівництвом СБУшника-зрадника Олександра Ходаковського.

Росіяни поставили ультиматум українським силовикам, які були розташовані в старому терміналі, скласти зброю і здатися. Український уряд у відповідь вимагав звільнити займані приміщення. В результаті протистояння новий термінал вартістю $200 млн, який будували для Євро-2012, став справжнім полем бою. Після обіду почалися перші бої. Була задіяні армійська та штурмова авіація, проведена висадка десанту.

Оборона донецького аеропорту тривала 242 дні. Захисників летовища за незламність назвали кіборгами. Останній наш захисник залишив термінал 21 січня 2015 року. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, збройні формування РФ випустили понад 60 снарядів у бік позицій Об’єднаних сил в районі Кам’янки та Новолуганського.

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