Шість жертв і мільйон пошкоджених будинків: наслідки урагану Лора в США

В Сполучених Штатах ураган Лора зруйнував або пошкодив щонайменше мільйон будинків. Кількість загиблих не змінилася – шестеро жертв.

Багато будівель залишилися без електропостачання. Буревій накрив американське узбережжя напередодні, й пронісся штатами Арканзас, Луїзіана і Техас, залишивши шлейф руйнувань.

Стихія принесла дощ та вітер швидкістю до 150 км/год. Виникли повені.

Через стихію в Луїзіані сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. У повітря потрапили отруйні речовини. Губернатор штату наказав жителям трьох сусідніх населених пунктів не виходити на вулицю та позачиняти вікна і двері.

Ураган Доріан у Флориді

У вересні 2019 року штат Флорида (США) накрив ураган Доріан. Камерам, які розташовані на Міжнародній космічній станції, вдалося зняти його на відео.