Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Шість жертв і мільйон пошкоджених будинків: наслідки урагану Лора в США

В Сполучених Штатах ураган Лора зруйнував або пошкодив щонайменше мільйон будинків. Кількість загиблих не змінилася – шестеро жертв.

Багато будівель залишилися без електропостачання. Буревій накрив американське узбережжя напередодні, й пронісся штатами Арканзас, Луїзіана і Техас, залишивши шлейф руйнувань.

Стихія принесла дощ та вітер швидкістю до 150 км/год. Виникли повені.

Через стихію в Луїзіані сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. У повітря потрапили отруйні речовини. Губернатор штату наказав жителям трьох сусідніх населених пунктів не виходити на вулицю та позачиняти вікна і двері.

 Ураган Доріан у Флориді

У вересні 2019 року штат Флорида (США) накрив ураган Доріан. Камерам, які розташовані на Міжнародній космічній станції, вдалося зняти його на відео.

Теги: ,

По темі

Шість жертв та витік хлору на хімзаводі: ураган Лаура пронісся США
Шість жертв та витік хлору на хімзаводі: ураган Лаура пронісся США
Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті
Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті
Ураган, град та повінь: Італію накрила негода
Ураган, град та повінь: Італію накрила негода
Шторм Ханна в Техасі залишив без світла понад 200 тис. будинків: Трамп ввів режим НС
Шторм Ханна в Техасі залишив без світла понад 200 тис. будинків: Трамп ввів режим НС
Через негоду в Японії загинули 70 осіб
Через негоду в Японії загинули 70 осіб
Циклон Амфан в Індії забрав життя 15 людей, мости та тисячі будинків зруйновані
Циклон Амфан в Індії забрав життя 15 людей, мости та тисячі будинків зруйновані
В Індії та Бангладеш евакуюють 2 млн людей через циклон
В Індії та Бангладеш евакуюють 2 млн людей через циклон
Сотні знеструмлених сіл та зірвані дахи. Яких збитків завдав Україні потужний буревій
Сотні знеструмлених сіл та зірвані дахи. Яких збитків завдав Україні потужний буревій

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх