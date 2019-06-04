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Шкарпетки під сандалі та яскраві кольори: чоловіча мода весна-літо 2019

Тиждень чоловічої моди стартував у Нью-Йорку.

Критики відзначають, що колекції виглядають дедалі менш чоловічими. І щодо одягу, і щодо моделей, які їх презентують.

Цього разу показували новинки на весну і літо.

Дебютант – модельєр Майкл Нельсон шокував шкарпетками під відкриті сандалі.

Показав нові ідеї й дизайнер-ветеран Девід Гарт. Він використав у колекції роботи культового нью-йоркського фотографа Віґі.

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А Тімо Вейленд віддав перевагу варіаціям на тему класичного чоловічого костюма – зухвало погравшись з кольорами та кроєм штанів.

Раніше, Факти ICTV писали, як обрати сукню на випускний 2019 і про модні віяння.

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